Наслідки масованого обстрілу України 21-22 жовтня. Фото: Володимир Зеленський

У ніч проти 22 жовтня Росія провела новий масований обстріл України за допомоги дронів та ракет. Під вогнем були цивільні об’єкти у низці міст, зокрема Києві, Ізмаїлі та Запоріжжі.

У регіонах запроваджують аварійні вимкнення світла через російські влучання, а також встановлюють остаточну кількість загиблих та поранених цивільних через атаку. Вже відомо, що вона обірвала життя не менш як двох дітей.

Про наслідки влучань у Києві, Київській області та Ізмаїлі повідомили у ДСНС, удару по Запоріжжю — керівник ОВА Іван Федоров.

Так, у Києві вже відомо про загибель двох цивільних через нічні та ранкові удари загарбників. У Дніпровському районі внаслідок влучання по 16-поверхівці виникла пожежа на шостому поверсі. З будинку евакуювали 10 людей, всередині виявили два тіла. У Дарницькому районі безпілотник влучив у 17-поверховий житловий будинок, там також почалася пожежа. Рятувальники врятували 15 людей, зокрема двох дітей.

У Деснянському районі пошкоджений фасад 10-поверхового будинку, загорілися автомобіль і газова труба. Рятувальники евакуювали 20 людей. На Печерську фіксують влучання у верхні поверхи 25-поверхівки, загоряння ліквідували ще до прибуття пожежників.

У Київській області у Зазимській громаді загинули троє людей, серед них — діти. Очільник Київської ОВА Микола Калашник уточнив, що йдеться про жінку 1987 року народження та двох її дітей: 6-місячне немовля та 12-річну дівчинку. Вони жили у селі Погреби Броварського району.

Також на Київщині постраждала 83-річна жінка: її рятувальники дістали з охопленого вогнем будинку у Броварах. У Броварах падіння уламків також спричинило пожежу в приватному будинку та загоряння вантажівки з причепом, вогонь вже загасили, пишуть у ДСНС.

У Ізмаїлі Одеської області обійшлося без загибелі чи поранення цивільних, у місті під вогнем була енергетична й портова інфраструктура.

Через обстріли Запоріжжя до медиків із пораненнями звернулися 13 цивільних. У місті фіксують пошкодження житлових будинків, повідомляє начальник ОВА Федоров.

Станом на 9:11 загальна кількість загиблих через російські нічні атаки вже досягла шести людей (з них двоє — діти). Ще 17 цивільних зазнали поранень, пише президент Зеленський.

“Під ударами були звичайні міста, в основному наша енергетика, але є багато влучань і в житлові будинки. Пожежі в Запоріжжі, влучання в будинки в Києві. Постраждали Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області”, — йдеться в повідомленні Володимира Зеленського.

Укренерго повідомило, що через масований обстріл у більшості регіонів України вже запровадили аварійні вимкнення світла. Ремонтні роботи вже тривають на об’єктах, де це дозволяє безпекова ситуація.

Нагадаємо, Росія змінила тактику атак української енергетики із наближенням опалювального сезону 2025-2026. Якщо раніше атаки країни-агресорки на українську критичну інфраструктуру були спрямовані на роз’єднання енергосистеми та створення в ній дисбалансу, то нині метою загарбників є концентрація ударів на окремих регіонах.