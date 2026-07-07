Росіяни двічі атакували енергетиків ДТЕК на Донеччині: що відомо

7 липня війська країни-агресорки двічі били по енергетиках компанії “ДТЕК” у Донецькій області. Внаслідок атаки зазнали поранень люди, а ще окупанти пошкодили автівки.

Про це повідомили на сторінці “Група ДТЕК”.

Там розповіли, що працівники компанії постраждали під час ремонту та службової поїздки в одному з прифронтових населених пунктів Донецької області. Фахівці потрапили під удари авіабомби та дрона.

Скільки саме людей постраждали та де сталася подія — не уточнюють, ймовірно, з міркувань безпеки. Пораненим оперативно надали першу допомогу та доправили до лікарні.

Вибухи також пошкодили службові автівки, якими користувалися енергетики.

Нагадаємо, протягом 6 липня на Донеччині зазнали поранень 19 цивільних мешканців. Загалом правоохоронці зафіксували 1 253 атаки по лінії фронту та житлових кварталах підконтрольної частини регіону. Наслідки влучань фіксують у щонайменше семи населених пунктах Донеччини.