Росіяни двічі атакували рятувальників у Олексієво-Дружківці, коли ті надавали допомогу після обстрілу

Наслідки російської атаки на надзвичайників у Олексієво-Дружківці. Фото: ДСНС Донеччини

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

28 вересня російські війська двічі атакували рятувальників під час ліквідації наслідків обстрілу у селищі Олексієво-Дружківка. Один із дронів знищив пожежну автоцистерну, інший пошкодив автомобіль.

Про це повідомили в ДСНС Донецької області.

Там розповіли, що 28 вересня війська країни-агресорки завдали масованого удару по селищу Олексієво-Дружківка Краматорського району. Внаслідок атаки виникли загоряння в різних районах населеного пункту.

“Під час ліквідації наслідків обстрілу ворог цинічно завдав повторного удару безпілотником по місцю проведення робіт”, — кажуть надзвичайники.

За їхніми даними, окупанти завдали двох ударів безпілотниками по рятувальниках. Перший удар пошкодив пожежний автомобіль. Згодом другий дрон вдарив по пожежній автоцистерні — вона повністю згоріла.

Нагадаємо, в ніч на 28 вересня росіяни вдарили по житловому будинку в Дружківській громаді. Снаряд зніс сходову клітину й обвалив цілий під’їзд. Вже відомо про двох поранених чоловіків.