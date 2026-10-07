Росіяни двічі били по Словʼянську 7 жовтня: є загиблий та поранені

Наслідки російської атаки на автобус у Словʼянську 7 жовтня 2026 року. Фото: Вадим Лях

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Від початку доби 7 жовтня війська країни-агресорки двічі били по Словʼянську безпілотниками. Внаслідок цих атак загинув цивільний, ще двоє дістали поранень.

Про це повідомив очільник Словʼянської МВА Вадим Лях.

За його даними, близько 12 години окупанти поцілили FPV-дроном по автобусу, який курсував за маршрутом №13 — поранень зазнав водій. Громадський транспорт тимчасово не їздитиме за цим напрямком.

Окрім цього, близько 10 ранку загарбники поцілили по цивільній автівці у віддаленому районі міста безпілотником на оптоволокні. Внаслідок атаки загинув 64-річний чоловік, а його дружина дістала поранення.

Нагадаємо, 6 жовтня російські війська продовжували обстрілювати як лінію фронту, так і житлову забудову на підконтрольній Україні частині Донецької області. Для атак застосовували різні види озброєння, зокрема авіабомби та дрони. Загалом правоохоронці зафіксували 1 554 удари по регіону: попередньо, обійшлося без загиблих серед цивільних, але є поранені.