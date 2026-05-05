93, Kuindzhi: росіяни готують до релізу гру про "волонтера-пацифіста" в окупованому Маріуполі — її можна бойкотувати у Steam

Кадри з гри 93, Kuindzhi. Фото: зі сторінки у Steam

20 травня на платформі Steam має відбутися реліз комп’ютерної гри 93, Kuindzhi від, ймовірно, російського розробника Nikita Igorevich Studio. У центрі пропагандистської історії — вигаданий 18-річний “волонтер-пацифіст” з Донбасу, який вирушив в блокадний Маріуполь у березні 2022-го. Ні в описі, ні в трейлері до гри немає згадок про російську агресію, однак на перших кадрах автори чітко демонструють символіку так званої “ДНР”. Доробок можна бойкотувати, як це зробити — пояснюємо далі.

Про вихід пропагандистської гри пише російське видання “Известия”.

На всесвітньо відомій ігровій платформі Steam готують до релізу доробок 93, Kuindzhi — його творцем вказують Nikita Igorevich Studio, походження якої невідоме. Водночас видавцем виступило російське “Смысл Медиа”. У описі зазначають, що гра розповість про: “18-річного хлопця з Донбасу. Після того як його батька мобілізують і відправляють на фронт, у березні 2022 року головний герой вирушає волонтерити до Маріуполя, залишивши навчання та ігноруючи страхи матері”.

“Артем ніколи не бере до рук зброю. Це історія про травматичне оточення, внутрішні конфлікти та пошук свого місця. Минуле й сьогодення переплітаються, перетворюючись на внутрішній діалог, у якому Артем мусить відповідати не перед світом, а перед собою — за страх, за провину, за вибір, який він зробив, і за той, якого не зробив”, — йдеться в описі.

Розробники подають проєкт як буцімто антивоєнний — не вказують в промоматеріалах національність головного героя, кого він підтримує, немає згадок про російську агресію або ж першопричин знищення українського міста. А втім, на одному зі скриншотів можна помітити символіку так званої “ДНР”.

“Коли було вирішено створити гру, я буквально занурився в історію: перечитував деталі, переглядав сотні відео, тисячі фотографій. У якийсь момент здавалося, що неможливо створити щось доречне у форматі комп’ютерної гри на таку тему”, — сказав у розмові з журналістами один із розробників.

Окрім цього, гра міститиме текстову локалізацію чотирма мовами — без української. Для російської версії зробили ще й звуковий запис — голоси героям “подарували” репери “Хаски” та Dima OM, які підтримують агресію проти України.

Реліз 93, Kuindzhi запланували на 20 травня 2026-го — кожен користувач Steam може долучитися до кампанії проти цієї гри. Для цього потрібно виконати кілька кроків:

Перейдіть на сторінку гри у Steam; Знайдіть та натисніть на іконку прапорця (“Поскаржитися”) у правій частині екрана. У формі, що з’явиться, оберіть причину “Наклеп” або “Порушення закону”. У текстовому полі детально опишіть причину скарги.

Журналісти видання Players радять використовувати наступний текст для скарги:

“Дискримінація українців, пропаганда російського фашизму, виправдання війни проти України, маніпуляція історичними фактами та використання гри як інструменту пропаганди”.

Нагадаємо, маріупольська історикиня Ольга Демідко виграла грант на друк книги про художника Архипа Куїнджі. Художню повість “Світло і тіні Маріуполя” авторка написала після виїзду з блокадного міста. Згодом подала його на конкурс від Українського інституту книги.