Росіяни готують до штурмів технікою на Лиманському напрямку, — 66 бригада

Лиманський напрямок на мапі. Фото: DeepState

Війська країни-агресорки тримають техніку та готуються до механізованих штурмів на Лиманському напрямку. Востаннє вони пробували наступати таким чином місяць тому. Водночас росіяни найбільше концентруються на ударах по логістиці — переважно дронами.

Про це розповів речник 66 ОМБр ім. Князі Мстислава Хороброго Василь Денисюк в етері “Суспільне. Студія”.

За його словами, російські війська намагаються пройти лінію зіткнення пішими групами, однак їх нищать українські оборонці. Нині бойові дії переходять із землі у повітряний простір — окупанти намагаються використовувати більше дронів. Серед них є, зокрема ударні крила, які бʼють по логістичних шляхах. Таким чином вони сподіваються ускладнити ротації чи підведення боєкомплекту та провізії на позиції ЗСУ.

“Роблять акцент на тому, щоб перерізати нашу логістику, з метою подальшого затягування особового складу та активізації дій на землі. Вони постійно намагаються уражати ті шляхи, які вважають, що ми використовуємо, проводять розвідку. Тобто ця робота з боку окупанта триває постійно. Активно використовує тактику дронів-“ждунів” на логістичних шляхах”, — розповів Денисюк.

Він уточнив, що захисники протидіють російським безпілотникам дронами-перехоплювачами, системами РЕБ та “іншими способами”.

Окрім цього, після останнього механізованого штурму у смузі відповідальності 66 ОМБр — місяць тому — росіяни із технікою не штурмували. Однак українська розвідка бачить підготовку до нових подібних атак. Військовий запевнив, що Сили оборони готові до цього.

Нагадаємо, на квітень 2026-го у Лиманській громади залишаються близько 2,5 тисячі людей. Евакуація людей та підвіз гуманітарної допомоги практично неможливі через те, що російські окупанти обстрілюють та дистанційно мінують логістичні маршрути. Лінія фронту, яка нині проходить по території громади — понад 100 кілометрів.