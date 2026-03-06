Росіяни готують наступ на Донеччині, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Росіяни не відмовляються від війни на Донеччині і готують навесні новий наступ. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час візиту в Донецьку область 6 березня 2026 року.

Про ситуацію президент розповів у своєму зверненні.

Його він записав на вулиці у Дружківці.

“Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, інші наші міста. Росіяни не відмовляються від війни й тут, на Донеччині, на весну готують наступ. Важливо, щоб наші позиції були сильними. Важливо, щоб забезпечення бригад було достатнім. Хлопці тримаються достойно. І саме так буде триматись і надалі наша країна, наша дипломатія, наш народ”, — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, росіяни на Слов’янському напрямку задіяли важкі ударні гексокоптери. У 81 окремій аеромобільній бригаді стверджують, що застосування цих БпЛА поступово зростає.