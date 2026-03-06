Український дрон Vampire. Ілюстративне фото від "АрміяІнформ"

Війська країни-агресорки на Слов’янському напрямку задіяли важкі ударні гексокоптери. У 81 окремій аеромобільній бригаді стверджують, що застосування цих БпЛА поступово зростає.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому 81-ю окремою аеромобільною бригадою 7 корпусу ДШВ.

Раніше на цій ділянці фронту росіяни частіше застосовували FPV-дрони, баражуючі боєприпаси “Ланцет” та “Молнія”. Втім, упродовж останніх тижнів українські військові все частіше виявляють важкі дрони-бомбери, які нагадують українські Vampire. Підрозділ зенітників Horizon Group вже знищив п’ять таких апаратів, уточнюють у 81 бригаді.

“Останні декілька днів фіксується активність ворожих засобів ураження — задля відволікання уваги та унеможливлення ефективної розвідки. Разом з цим противник намагається проникнути у район оборони підрозділів”, — йдеться у заяві 81 ОАеМБр.

Військові також зазначили, що фіксують ознаки виснаження російського угруповання: до штурмових та інфільтраційних дій загарбники залучають підрозділи забезпечення.

“Хоч ворог і вичерпав деякі свої ресурси, обстановка у смузі оборони залишається напруженою через високу активність ворожих БПЛА та артилерії. Десантники щоденно ведуть запеклу боротьбу, не допускаючи прориву на даній ділянці фронту, та готуються до масштабніших штурмових дій із застосуванням важкої техніки”, — додали в бригаді.

