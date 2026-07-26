Росіяни готуються до штурмів на квадроциклах на Покровському напрямку, — бригада “Рубіж”

Покровський напрямок на мапі. Фото: DeepState

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Українські військові фіксують спроби окупантів підготуватися до штурмів на мототехніці та проводять аеророзвідку. Вон намагаються розміновувати шляхи, а їх основною метою залишається просування в напрямку Добропілля.

Про це повідомили у 4 бригаді оперативного призначення Нацгвардії “Рубіж”.

За їхніми даними, війська країни-агресорки проводять аеророзвідку та роблять спроби розмінувати шляхи на Покровській напрямку. Українські військові вважають, що окупанти готують прорив на квадроциклах.

“Саме використання цієї техніки, ймовірно, стане одним з основних способів, які противник застосовуватиме для спроб прориву нашої оборони. Попри постійні штурмові дії, досягти поставлених цілей окупанту не вдається. Сили Бригади “Рубіж” своєчасно виявляють та знищують противника ще на підступах до наших позицій”, — розповіли у бригаді.

Там зазначили, що метою російських військ залишається просування в напрямку Добропілля. Загарбники зосереджують зусилля для просування до міста, однак “реалізувати свої наміри наразі не можуть”, пояснили захисники.

У “Рубежі” також додали, що протягом тижня бійці підрозділу допомагали відбивати масований механізований штурм росіян в районі Шахового:

“Під час бою воїни Бригади знищили одну бойову броньовану машину, мостоукладальник МТУ-72, а також брали участь в ураженні іншої ворожої техніки”.

Нагадаємо, росіяни готують умови для розширення мобілізації, а також планують залучити ще 30 тисяч військових із Північної Кореї. Від початку 2026-го до лав армії окупантів вдалося залучити 221 тисячу людей.