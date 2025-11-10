Підтримати
RU
Підтримати

Росіяни говорять про “розвиток” медицини в окупованому Маріуполі, місцеві це спростовують (деталі)

Богдан Комаровський
Читати російською

Підтримайте Вільне Радіо

Щомісячно Одноразово

Нещодавно в загарбаному Маріуполі відкрити два нових корпуси Центру медико-санітарної допомоги №3. Окупанти називають це “проривом” у сфері охорони здоров’я, встановлюючи апарат МРТ — вперше за чотири роки. Самі ж місцеві ставлять під сумнів такий “розвиток”. 

Про це повідомили у Маріупольській міськраді. 

Там розповіли, що російські пропагандисти “рекламують” два нові корпуси Центру медико-санітарної допомоги №3. Їх створили за сприяння Санкт-Петербургу. 

Росіяни говорять про “розвиток” медицини в окупованому Маріуполі, місцеві це спростовують
Один із заголовків пропагандистських медіа щодо відкриття нових корпусів Центру медико-санітарної допомоги №3. Фото: з російських джерел

Окупанти вихваляються новим діагностичним центром, де встановили апарат МРТ — вперше за майже чотири роки. Усе дійство називають “проривом” у сфері охорони здоров’я. Однак місцеві жителі спростовують це, кажуть у міськраді. 

Росіяни говорять про “розвиток” медицини в окупованому Маріуполі, місцеві це спростовують
Апарат МРТ. Фото: з російського сюжету

За їхніми словами, потрапити на діагностику майже неможливо — чекати своєї черги доводиться щонайменше два місяці. Містяни діляться:

“Чекаю на талон вже третій місяць. МРТ” .

“Для кого побудовані ці діагностичні центри? Для своїх?…Записують у лист очікуванні та можна чекати роками…до безкоштовних (лікарів) не потрапити, треба чекати пів року”.

Росіяни говорять про “розвиток” медицини в окупованому Маріуполі, місцеві це спростовують
Один з корпусів Центру медико-санітарної допомоги №3 в Маріуполі. Фото: з російських джерел

Вони також стверджують, що фахових спеціалістів у Маріуполі не вистачає, тож прийоми ведуть переважно терапевт. Через відсутність у місті дитячих інфекційних відділень, дітей з ГРВІ та інфекційними захворюваннями возять до Нікольського або Донецька.

Сама ж медична система “наскрізь корумпована”. 

“Створюються черги, а потім лікарі вимагають кошти, хто хоче раніше потрапити на прийом”, — доповнюють у міськраді.

У коментарі Вільному Радіо речник відомства Віталій Фальковський уточнив, що до відкритого вторгнення у Маріуполі працювали п’ять центрів медико-санітарної допомоги. 

“По центрах частково не вистачало лікарів первинки, тому функціонувала місцева програма із залучення лікарів інтернів. Всі центри були обладнані необхідним сучасним устаткуванням для надання якісної медичної допомоги”, уточнив він.

Нагадаємо, у Росії арештували активістку Ірину Рудницьку, яка також є соратницею омбудсменки Марії Львової-Бєлової. Під її опікою були 12 дітей, зокрема вивезені з окупованого Маріуполя. Нині жінка фігурує в справі про торгівлю неповнолітніми.

Завантажити ще...