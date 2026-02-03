Підтримати
Росіяни, ймовірно, використовуватимуть важку техніку для розвідоперацій на Краматорському напрямку (деталі)

Богдан Комаровський
Нещодавно українські військові на Краматорському напрямку знищили важку техніку росіян. Її окупанти, ймовірно, і надалі планують залучати до розвідувальних операцій. Поки загарбники зосередилися на важкій техніці — щоденно понад 200 обстрілів. 

Про це розповів речник 11 армійського корпусу Дмитро Запорожець в етері “Суспільне. Студія”.

За його словами, із настанням поганої погоди росіяни на відтинку намагаються застосовувати броньовану техніку. Цієї доби окупанти спробували перевірити, як на неї реагуватимуть українські військові — рухалися двома танками та однією ББМ в напрямку Іванівського: їх вдалося пошкодити. Водночас це могла й бути логістична операція, припускає військовий.

Речник уточнив, що війська країни-агресорки, ймовірно, планують використовувати важку техніку в подальшому для подібних розвідувальних операцій. Серед іншого, загарбники продовжують активно використовувати ствольну артилерію.

“Зараз іноді перевалює 200 обстрілів. В першу чергу, активно працює ствольна артилерія. Якщо на околицях Краматорська перебувати десь там в полі, то прям чутно, як противник активно застосовує саме цю складову”, — сказав Запорожець.

Нагадаємо, тим часом російські війська на Слов’янському відтинку намагаються нищити українську логістику високоточними дронами на оптоволокні. Окупанти прагнуть просунутися ключових висот і траси Слов’янськ–Ізюм.

