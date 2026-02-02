Росіяни намагаються вийти до траси Слов’янськ-Ізюм та атакують логістику, — 10 ОГШБр

Слов'янськ та Ізюм. Фото: DeepState

Російські війська на Слов’янському відтинку намагаються нищити українську логістику високоточними дронами на оптоволокні. Окупанти прагнуть просунутися ключових висот і траси Слов’янськ–Ізюм.

Про це розповів військовий підрозділу безпілотних авіаційних комплексів 10 ОГШБр “Едельвейс” Олександр на позивний “Ворон” в етері телемарафону.

За його словами, успіх на Слов’янському напрямку може дозволити військовим країни-агресорки наблизитися до Слов’янська — спростить удари по українській логістиці.

“Коли заїжджають якісь професійні, такі самі БпЛА підрозділи, вони руйнують нашу логістику. Звичайно, їхня рядова армія просто суне без перестанку, накопичується, старається зайняти якісь ключові висоти, щоб їм було зручніше працювати. Ну і своєю чергою просто знищуємо їх. Стараємося виявити одразу на підступах, що вони не мали навіть можливості діти навіть до наших позицій”, — каже оборонець.

Він уточнив, що підхід до міста дасть окупантам можливість “відпрацьовувати”, зокрема, по трасі Слов’янськ-Ізюм. Останні місяці загарбники зосередилися на її повному перекриті. Головне для них, каже “Ворон”, — висоти та напівоточення.

Одночасно росіяни посилюють тиск шляхом ударних безпілотників, у тому числі й тих, що працюють на оптоволокні. Такі дрони все частіше застосовуються безпосередньо по логістиці та по передових позиціях українських військ.

Активність FPV та БпЛА на оптоволокні зростає щомісяця, зазначив Олександр “Ворон”.

Нагадаємо, 3 січня внаслідок російського удару безпілотником “Молнія-2” на околицях Слов’янська загинув місцевий житель 1963 року народження.