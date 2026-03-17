Російське судно "Метеор". Ілюстративне фото: з російських джерел

Влада Ростовської області планує налагодити водне сполучення до окупованого Маріуполя. Вони хочуть переобладнають наявне річкове судно “Метеор” для морських перевезень. Це нібито станеться вже у 2027 році.

Про це пишуть російські медіа з посиланням заступницю губернатора — міністерку транспорту Ростовської області Олену Белікову.

Російські посадовці не планують купувати нове судно, аби налагодити маршрут з Ростова до тимчасово окупованого Маріуполя. За їхніми словами, “простіше” переобладнати для морських перевезень вже наявне річкове судно “Метеор”.

Нині загарбники опрацьовують зміни в конструкції судна, щоб воно могло заходити в порт Ростова-на-Дону з урахуванням меншої осадки через глибину Дону. Раніше їхні технічні характеристики дозволяли допливати лише до Таганрога.

Зі слів Белікової, морський маршрут з російського регіону до Маріуполя хочуть запустити вже у 2027 році.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі люди намагаються жити за новими правилами: отримують російські паспорти, щоб залишитись у місті, та водять дітей до шкіл із програмами країни-агресорки. Іноземні журналісти у своєму документальному фільмі показали, як змінилося повсякденне життя маріупольців після російського вторгнення.