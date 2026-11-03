Росіяни хочуть ввести посібники з російської мови для школярів на ТОТ України з вересня 2027-го

Підручник з російської мови. Ілюстративне фото: з джерел окупантів

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Загарбники хочуть запровадити з вересня 2027-го спеціальні посібники з російської мови для школярів на тимчасово окупованих територіях України. Це нібито допоможе “забезпечити чистоту” мови країни-агресорки.

Про це заявила радниця президента Росії Олена Ямпольська.

За її слова, з 1 вересня 2027-го разом із російськими єдиними державними підручниками “на парти дітей Донбасу та Новоросії” потраплять й спеціальні посібники з мови. Їхня підготовка вже нібито “на фінішній прямій”.

Зазначимо, що створення такого матеріалу — ініціатива лідера Росії Володимира Путіна. Ще у лютому 2026-го він доручив Міносвіти країни-агресорки спільно з Радою при президенті та “виконавчими органами” на окупованих територіях України розробити спеціальні навчальні посібники з мови країни-агресорки для школярів. Їх хочуть використовувати в позакласній діяльності.

Попередній зміст посібника не розголошують, однак Ямпольська вказує на те, що учням “потрібно забезпечити чистоту російської мови, оскільки в регіонах (на ТОТ України, — ред.) існують певні нюанси, пов’язані з білінгвізмом у близькоспоріднених мовах”.

Нагадаємо, упродовж перших десяти днів жовтня російські силовики спільно з ФСБ провели черговий етап операції “Нелегал-2026” на тимчасово окупованих територіях України. Під час рейдів вони виявляють людей, які не отримали російського громадянства.