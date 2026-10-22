Загарбники проводять рейди на українців в окупації без російських паспортів, — ГУР

Російський паспорт. Ілюстративне фото: з джерел окупантів

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Упродовж перших десяти днів жовтня російські силовики спільно з ФСБ провели черговий етап операції “Нелегал-2026” на тимчасово окупованих територіях України. Під час рейдів вони виявляють людей, які не отримали російського громадянства.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

За їхніми даними, у межах кампанії “Нелегал-2026” російські силовики проводять рейди, аби виявити тих, хто відмовився отримувати громадянство держави-агресора. За відсутності російських паспортів українців записують до “іноземних громадян” та застосовують до них міграційне законодавство РФ.

Така операція загарбників спрямована на примусову “паспортизацію”, “депортацію” жителів за межі тимчасово окупованих територій, незаконне відчуження їхнього майна та звільнення з роботи, вказують розвідники.

“Фактично, операція окупантів — інструмент етноциду: держава-агресор витісняє українців із тимчасово окупованих територій і заміщує їх завезеними росіянами. Така політика Москви є насильницькою зміною української ідентичності. Відповідно до міжнародного права, зокрема Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, відповідні дії держави-агресора Росії мають ознаки геноциду українського народу”, — додають в ГУР.

Там додали, що подібні рейди в межах операції “Нелегал-2026” проводять і на території самої Росії. Там полюють на трудових мігрантів, яких згодом можуть схиляти до підписання контрактів на службу в окупаційних військах.

Нагадаємо, ми вже розповідали, як кадровий дефіцит, залежність від Росії та примусова паспортизація перетворили окремі проблеми на системну кризу медичної галузі на ТОТ.