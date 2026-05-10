Українські військові. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Російське командування поставило своїм військам задачу вийти на околиці Краматорська до 30 травня. Такі дані українські військові отримали від розвідки.

Про це в ефірі “Армія — Медіа” заявила речниця 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Ольга Косенко.

“За даними розвідки, їм (російським військовим, — ред.) вище командування поставило задачу вийти на околиці Краматорська вже до кінця травня, до 30-го числа. Такі “фантастичні плани” вони не вперше озвучують”, — сказала Косенко.

Водночас вона додала, що російські війська поки не демонструють того темпу просування, який дозволив би реалізувати ці наміри.

“Скоріше за все, все закінчиться, як завжди. Командування на місцях відзвітує, що якихось пунктів досягли, але насправді їхнє форсування далеко не таке активне і фантастичне, як їм би хотілося”, — зазначила речниця.

У 56 бригаді також очікують посилення тиску поблизу Майського та Віролюбівки на Краматорському напрямку.

Тим часом т.в.о. командира 3 батальйону охорони 101 окремої бригади охорони Генштабу ЗСУ з позивним Туман розповів, що російські військові постійно намагаються проривати українську оборону.

За його словами, активніше окупанти діють під час поганої погоди, а “зеленка” зараз частково допомагає їм приховувати маршрути пересування.

Також російські війська активно використовують наземні роботизовані комплекси для доставки вантажів до позицій через великі “сірі зони”.

Важку техніку росіяни застосовують рідше, однак під час одного зі штурмів, за словами військового, українські оператори БпЛА знищили російський танк Т-72Б3.

