Костянтинівка на мапі DeepState станом на 12 жовтня

На Костянтинівському напрямку російські загарбники інколи вдаються до спроб наступу, користуючись для цього погодними умовами. Йдеться не тільки про піхотні атаки, а й про механізовані штурми: українські військові відбили один такий у четвер, 9 жовтня.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” наприкінці доби 12 жовтня заявив командир батальйону 19-го армійського корпусу з позивним “Макс”.

“На напрямку ситуація стабільна, контрольована. Військові РФ намагаються просочитися, при виявленні ми знищуємо їх. Нещодавно противник намагався штурмувати на нашій ділянці. Його зупинили. Противник від своїх планів відмовився. Є одинокі випадки саме намагання наступальних дій противника, ми їх знищуємо на підходах до наших спостережних постів”, — сказав командир батальйону 19-го армійського корпусу з позивним “Макс”.

Втім, додав військовий, переважну більшість атак на Костянтинівському напрямку загарбники досі проводять у пішому порядку. Вони намагаються використовувати для атак погодні умови — збільшення кількості дощів. Час, коли малі дрони не можуть працювати так ефективно, як за сухої погоди.

“Вони намагаються використати для наступів погодні умови — збільшення дощів. Дощ не постійний, тому противник також продовжує застосування своїх безпілотних систем — “Молнії”, “Ланцети”, “Зали”, вони працюють постійно. БПЛА коптерного типу стають менш ефективними, проте вони (російські військові, — ред.) не зменшують інтенсивності за рахунок саме БПЛА літакового типу”, — говорить військовий.

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, за 12 жовтня на Костянтинівському напрямку фронту росіяни провели 13 атак. Бої фіксували поблизу населених пунктів Щербинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка.

Водночас проєкт DeepState, який веде онлайн-мапу бойових дій в Україні на основі даних із відкритих джерел, вказує, що найближчі позиції росіян у районі Олександро-Шультиного 12 жовтня були за 12 кілометрів від адміністративних меж Костянтинівки.

Нагадаємо, під час евакуації родини з Костянтинівки російські військові намагалися атакувати патрульних поліцейських FPV-дроном. Правоохоронці відкрили вогонь і знищили його.