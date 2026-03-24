Масована атака на Україну 24 березня: понад 550 БпЛА, що відомо про наслідки

Наслідки російської атаки на Львів, 24 березня 2026-го. Фото: ДСНС Львівщини

Вдень 24 березня російські війська провели одну з наймасованіших атак на Україну ударними безпілотниками — понад 550 БпЛА. Під атакою була низка областей: Полтавщина, Київщина, Миколаївщина та західні регіони країни, від Хмельницького — до Львова. Внаслідок ударів по регіонах є поранені та загиблі.

Як звітують в командуванні Повітряних сил ЗСУ, з 09:00 по 18:00 24 березня окупанти застосували 556 ударних БпЛА. Якщо рахувати з нічною атакою — росіяни запустили майже тисячу ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів.

За попередніми даними, протиповітряна оборона збила та подавила загалом 541 безпілотник окупантів. Водночас фіксували 15 влучань.

Велика кількість дронів, за даними військових, залітали з півночі — Чернігівської та Сумської областей. Географія удару протягом денної пори була ширшою, ніж уночі: Полтавщина, Київщина, Миколаївщина, Вінниччина та західні регіони країни, від Хмельницького — до Львова. Як розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил полковник Юрій Ігнат, безпілотники “фактично рухались колонами”.

До відбиття масованої атаки залучили всі можливі засоби протиповітряної оборони – пілотовану авіацію, зенітні дрони, РЕБ та наземне ППО.

“Захисники українського неба роблять усе можливе, аби максимально ефективно відбивати повітряні атаки ворога. Бережіть себе та своїх рідних”, — запевнили у командуванні.

Росіяни пошкодили памʼятку національного значення у Львові, є жертви атаки

За даними міського голови Андрія Садового, кількість постраждалих через атаку безпілотників по Львівщині зросла до 22 людей. До Першого медоб’єднання Львова доставлено 11 постраждалих, пише Hromadske з посиланням на медзаклад.

До відділення невідкладної медичної допомоги Лікарні Святого Пантелеймона звернулися двоє пацієнтів. Серед них — чоловік, який самостійно прибув до травмпункту із забоєм попереково-крижового відділу хребта. Також у нього діагностували рвані рани стегна та голови.

Ще одну пацієнтку доставила поліція. У жінки — наскрізне поранення гомілки. Наразі вона перебуває в операційній, де лікарі проводять хірургічне втручання для стабілізації її стану.

До відділення невідкладної медичної допомоги Лікарні Святого Луки доставили ще 9 постраждалих. З них двоє перебувають в операційній, де виконують хірургічні втручання. Усім іншим наразі надають необхідну медичну допомогу.

Крім того, за даними Козицького, росіяни пошкодили Ансамбль Бернардинського монастиря, який розташований на території історичного ареалу Львова — обʼєкта, який внесений до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом. Пожежа також охопила примурні будівлі комплексу.

Ступінь ушкодження визначать фахівці. Глава МЗС України Андрій Сибіга на тлі атаки звернувся до гендиректора ЮНЕСКО з вимогою, аби той негайно відреагував на обстріл “у рішучий спосіб”.

“Україна використовуватиме всі доступні механізми для захисту нашої культурної спадщини та забезпечення відповідальності. Росія має бути покарана за жорсткі порушення міжнародного права”, — написав Сибіга.

У Львівській області також були влучання в обʼєкти критичної інфраструктури у Комарнівській та Добросинсько-Магерівській громадах. Також внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся приватний будинок у селі Серники Бібрської територіальної громади.

11 людей постраждали через атаки БпЛА на Вінниччині, є загиблий

Вінницький міський голова Сергій Моргунов повідомив, що внаслідок масованої атаки на Вінницю загинув чоловік 59 років.

З 11 поранених людей шестеро — госпіталізовані, решта отримали медичну допомогу та відправлені на амбулаторне лікування.

“Суспільне. Новини” писало, що у хірургічне відділення лікарні ім. Пирогова каретою “швидкої” доправили людину у важкому стані. Самозвернень у медзаклад наразі не було.

Росіяни пошкодили пологові будинки в Івано-Франківську, загинув нацгвардієць

За даними міського голови Руслана Марцінківа, під час денної атаки на Івано-Франківськ, окупанти намагалися поцілити по адмінбудівлі. У місті пошкоджено будівлі міського та обласного пологових будинків, а також близько 10 житлових будівель.

“У пологовому будинку всі живі й неушкоджені. Їм надали всіляку допомогу, дві жінки якраз народжують. Було дуже важко дивитися на жінок у підвалі, маленьким дітям надається допомога, дві жінки народжують у самому підвалі. Це найбільше, що вражає. Але на щастя, все минулося”, — сказав посадовець.

Нараз відомо про чотирьох постраждалих, зокрема 6-річна дитина. Також двоє людей загинули, серед них — нацгвардієць, в якого дружина декілька днів тому народила дитину, заявив Марцінків.

Нагадаємо, 24 березня війська країни-агресорки масовано атакували приватний сектор Дружківки авіабомбами. Внаслідок обстрілу загинула місцева жителька, ще один цивільний дістав поранень. У місті фіксували руйнування інфраструктури.