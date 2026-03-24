Росіяни завдали масованого авіаудару по приватному сектору Дружківки 24 березня: є загибла та поранений

Наслідки російської атаки на Дружківку 24 березня 2026-го. Фото: ДСНС Донеччини

24 березня війська країни-агресорки масовано атакували приватний сектор Дружківки авіабомбами. Внаслідок обстрілу загинула місцева жителька, ще один цивільний дістав поранень. У місті фіксували руйнування інфраструктури.

Про це повідомили у ДСНС Донеччини.

За їхніми даними, посеред дня російська авіація завдала масованого удару дев’ятьма авіабомбами по приватному сектору Дружківки. Внаслідок атаки загинула жінка 72 років, поранення дістав 75-річний чоловік, якому рятувальники надали домедичну допомогу.

У місті фіксували руйнування 12 приватних будинків, господарську споруду та об’єкт інфраструктури.

“На місцях влучань виникло два осередки займання: горіли конструктивні елементи господарської споруди та домашні речі. Вогнеборці локалізували пожежу на загальній площі 121 кв. м. Проте через загрозу повторного обстрілу рятувальники були змушені призупинити гасіння та повернутися до підрозділу”, — розповіли надзвичайники.

Нагадаємо, під удар у Дружківці також потрапило місцеве управління газового господарства. Внаслідок обстрілу дістала 51-річна працівниця “Донецькоблгазу”, її ушпиталили. Окупанти також пошкодили обʼєкти та техніку господарства.