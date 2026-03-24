Росіяни обстріляли Дружківку: поранень дістала працівниця “Донецькоблгазу”

Наслідки російської атаки на відділення газовиків у Дружківці. Фото: АТ "Донецькоблгаз"

24 березня російські війська атакували Дружківку, під удар потрапило місцеве управління газового господарства. Внаслідок обстрілу дістала 51-річна працівниця “Донецькоблгазу”, її ушпиталили. Окупанти також пошкодили обʼєкти та техніку господарства.

Про це повідомили в АТ “Донецькоблгазу”.

Там розповіли, що під удар потрапило Дружківське відділення Краматорського управління газового господарства. Внаслідок атаки зазнали пошкоджень об’єкти газового господарства, гаражні бокси, приміщення аварійно-диспетчерської служби, а також три одиниці спеціалізованого транспорту підприємства.

На місці події виникла пожежа, яку ліквідували відповідні служби. Крім того, через російську атаку дістала поранень 51-річна працівниця аварійно-диспетчерської служби Олена Сторож. Жінка зазнала травм — уламок пройшов поруч із серцем.

“Наразі вона перебуває у лікарні, де лікарі провели оперативне втручання на грудній клітині з видалення осколка від мінно-вибухового пристрою”, — повідомили в компанії.

Там уточнили, що підтримати реабілітацію Олени можна за банківськими реквізитами її мами: 5167 8032 9846 7452 (Кривченко Наталя Володимирівна).

Нагадаємо, протягом 23 березня поліція задокументувала 1 630 ударів з боку російських збройних сил по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Попередньо, загиблих та поранених серед цивільного населення немає, однак ворожі обстріли завдали нових руйнувань.