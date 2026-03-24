Наслідки російських атак у Донецькій області, 23 березня 2026-го. Фото: ГУНП Донеччини

Протягом 23 березня поліція задокументувала 1 630 ударів з боку російських збройних сил по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Попередньо, загиблих та поранених серед цивільного населення немає, однак ворожі обстріли завдали нових руйнувань.

Щонайменше дев’ять населених пунктів були під вогнем

Згідно зі зведенням поліції, влучання фіксували у містах Краматорськ, Миколаївка, Святогірськ та Слов’янськ, а також селищах Малотаранівка, Олександрівка, Райгородок і селах Добропілля та Олександрівка.

По Миколаївці росіяни завдали двох ударів: пошкоджені три багатоквартирні й два приватні будинки, а також цивільний автомобіль.

У Слов’янську FPV-дрон влучив поблизу багатоквартирного будинку — руйнувань не фіксують.

У Краматорську внаслідок дронових атак пошкоджені цивільні автомобілі.

У Святогірську постраждав приватний будинок, у Райгородку — об’єкти інфраструктури.

Загалом за добу поліція зафіксувала пошкодження 15 цивільних об’єктів, з яких вісім — житлові будинки.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін доповнив дані поліції. Він стверджує, що влучання у період від ранку 23 березня по ранок 24 березня фіксували також у Дружківці та Різниківці.

Росіяни штурмували на більшості напрямків

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові атакували п’ять разів поблизу Лиману, Діброви та Дробишевого;

у районах Ямполя, Рай-Олександрівки, Платонівки та Різниківки на Слов’янському напрямку українські військові зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед;

поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Клебан-Бика, Софіївки, Іванопілля та в бік Новопавлівки на Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 17 атак;

у районах Торецького, Родинського, Мирнограда, Гришиного, Покровська, Філії, Удачного, Молодецького та в бік Новоолександрівки й Світлого на Покровському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили 34 штурмові дії російських військових;

на Олександрівському напрямку загарбники десять разів атакували у районах Олександрограда, Степового, Новогригорівки, Красногірського та Злагоди.

Нагадаємо, росіяни планують надалі розгортати наземні станції управління безпілотниками дальньої дії. Це стосується як тимчасово окупованих територій України, так і чотирьох станцій на території Білорусі.