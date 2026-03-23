Росіяни планують встановити більше станцій управління БпЛА дальньої дії, зокрема на ТОТ, — Зеленський

Пункт управління БпЛА. Ілюстративне фото: з російських джерел

Росіяни планують надалі розгортати наземні станцій управління безпілотниками дальньої дії. Це стосується як тимчасово окупованих територій України, так і чотирьох станцій на території Білорусі.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, Україна має “чітку інформацію”, що Росія планує подальше розгортання наземних станцій управління БпЛА дальної дії. Це захищені командні пункти, з яких оператори керують дронами на відстані через супутниковий зв’язок, отримуючи відео та розвідувальні дані в реальному часі.

Таких комплексів, за даними розвідки, має стати більше, зокрема на тимчасово окупованих територіях. Ще чотири станції — на території Білорусі.

“Будемо реагувати відповідно. Доручив Олегу Іващенку (керівника ГУР МОУ, — ред.) поінформувати партнерів і представників медіа щодо тих даних, які можемо зробити відкритими”, — написав глава держави.

Він додав, що ГУР регулярно надає оцінку ситуації на фронті й внутрішню російську інформацію щодо активності на полі бою.

“Російське командування постійно намагається прибільшити досягнення російських військ на передовій і надалі використовувати такі перебільшені дані штабу угруповання російського окупаційного контингенту в переговорному процесі”, — каже Зеленський.

Нагадаємо, війська країни-агресорки намагаються прорвати оборону одразу на кількох стратегічних напрямках фронту, зокрема Донеччини. Нині на відтинках розгортаються запеклі бої — з 17 по 20 березня окупанти провели понад 600 штурмів. За цей час вони втратили більш як 6 тисяч бійців.