Росіяни масовано атакували Запоріжжя 17 грудня: є поранені, зокрема дитина

Наслідки російської атаки на Запоріжжя 17 грудня 2025 року. Фото: ДСНС

Сьогодні, 17 грудня, російські військові завдали ударів по Запоріжжю та Кушугумській громаді. Окупанти поцілили по двох багатоповерхівках в обласному центрі, а ще атакували один з обʼєктів інфраструктури. Щонайменше 26 поранених людей, серед них є дитина. Остаточні наслідки продовжують встановлювати.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Про російську атаку стало відомо близько 11:46 — окупати завдали три удари по Запоріжжю та його району. В обласному центрі окупанти поцілили по двох багатоповерхівках. Попередньо, під завалами можуть бути люди.

“Росіяни запустили керовані авіабомби, зруйнувавши житлові будинки та пошкодивши об’єкт інфраструктури й навчальний заклад”, — написав очільник ОВА

Станом на 13:00 було відомо про 26 поранених цивільних, у тому числі одну дитину. Усім постраждалим надають необхідну допомогу, каже Федоров.

За даними секретарки міської ради Регіна Харченко, біля епіцентру одного з ударів Росії розгорнули два пункти незламності. Їхні адреси не розголошують з міркувань безпеки.

“Мешканці отримають інформацію про місцезнаходження у працівників структурних підрозділів міськради. Людям надається вся необхідна допомога”, — написала вона.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки. На місці працюють усі екстрені служби міста та волонтери Загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста.

Нагадаємо, 1 грудня російські війська масовано вдарили по Дніпру ракетою. Жертвами атаки стали понад 40 людей — є загиблі та поранені. У місті фіксували руйнування СТО, підприємства та багатоповерхівки.