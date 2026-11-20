Український військовий на Донеччині. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

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Російські війська намагаються просуватися в районі Часового Яру за допомогою малих піхотних груп, користуючись погіршенням погоди та зниженням активності розвідувальних дронів. Окупанти дедалі активніше застосовують керовані авіабомби, артилерію, FPV-дрони та ударні безпілотники типу “крило”, що ускладнює логістику українських військових.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на начальника відділення комунікацій 24 бригади імені короля Данила Івана Петричака.

За даними військового, російське командування продовжує робити ставку на кількість особового складу. Піхотинці зазвичай вирушають на завдання з мінімальним запасом боєприпасів і провізії, а забезпечення здійснюється за допомогою безпілотників. Частина груп після просування приховується в підвалах чи укриттях і передає розвідувальну інформацію про пересування українських сил.

“Станом на зараз логістика складна, але вона потрібна, вона виконується, але на складних умовах”, — сказав Іван Петричак.

Найгарячіші бої у смузі відповідальності 24-ї бригади тривають у районі Часового Яру, зазначив речник бригади.

Окрему загрозу становлять російські безпілотники типу “Молнія”. За словами Петричака, ці дрони мають просту конструкцію з пінопластовими крилами та можуть нести протитанкові міни вагою до 10 кілограмів, а нові модифікації — до 20 кілограмів вибухівки.

Раніше росіяни масово застосовували такі безпілотники безпосередньо проти позицій українських військових, запускаючи по кілька десятків апаратів за короткий час. Наразі їх дедалі частіше використовують для ударів по відносно тилових районах і логістичних маршрутах, уточнив начальник відділення комунікацій.

Військовий зазначив, що, попри дощ, сніг чи інші несприятливі погодні умови, обидві сторони продовжують активно використовувати безпілотники.

“Вчора я проїжджав по центру Краматорська. Йшов дощ, але дрони літали російські. Ну й так само і з нашого боку працювали квадрокоптери. І розвідка теж висить в повітрі попри дощ, попри сніг. Можливо, її стає там менше, але вагомого впливу на поле бою це не завдає, тому що війна не зупиняється через те, що почався дощ. От тому противник шукає способи завдавати ураження, і так само і ми”, — розповів речник.

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