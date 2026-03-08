Лиман на мапі. Фото: DeepState

На Лиманському напрямку українські військові фіксують зменшення кількості російських штурмів. Окупанти також менше намагаються проникнути між позиціями Сил оборони. Ймовірно, вони взяли оперативну паузу, аби згодом посилити атаки.

Про це розповів речник Угруповання обʼєднаних сил Віктор Трегубов в етері “Суспільне. Студія”.

Він зазначив, що зменшення інтенсивності російських атак фіксують по всій зоні відповідальності Угруповання обʼєднаних сил, зокрема біля Лимана. Окупанти менше штурмують відтинок, попри “принципову важливість”. Ще у січні 2026-го стало відомо, що загарбники прагнули захопити місто, аби створити плацдарм для просування на Слов’янськ.

“Хоча він (Лиманський напрямок, — ред.) активний, хоча він принциповий для росіян, навіть там сильно просіла активність. Там продовжується скоріше активне намагання бити по нашій логістиці за допомогою БпЛА, але безпосередньо штурмові дії, безпосередньо інфільтраційні дії там сильно впали в інтенсивності”, — пояснив Трегубов.

Нині війська країни-агресорки зосередилися на протидії українській логістиці на цьому напрямку. Зокрема, пробують ускладнити доставку вантажів на позиції Сил оборони, зазначив речник.

“А так, навіть на Лиманському напрямку, який є важливим, принциповим для росіян в їхніх загальних стратегічних планах, там якогось особливого завзяття зараз, на останньому тижні, ми теж не бачимо. Хоча очікуємо того, що може бути швидке пожвавлення, як тільки вони відчують, що ще щось можуть”, — додав Трегубов.

В Угрупованні обʼєднаних сил припустили, що зменшення інтенсивності російської армії, ймовірно, повʼязане з оперативною паузою перед посилення штурмів в рамках весняної наступальної кампанії.

Нагадаємо, морозна та сніжна зима у січні й лютому 2026 року сповільнила темпи окупації території Донецької області. Після активного грудневого просування в січні та лютому росіяни захоплювали по 0,5% території щомісяця. Їхня активність залишається високою на всіх ділянках, але на Лиманському напрямку бійцям ЗСУ вдалося втримати всі позиції.