Неверифіковані кадри нібито ударів по Львову у ніч на 9 січня. Скриншот із відео, опублікованого UA News Now

Російські військові у ніч на 9 січня атакували об’єкт критичної інфраструктури у Львові балістичною ракетою, яка рухалася зі швидкістю близько 13 тис. кілометрів на годину. Російська сторона стверджує, що застосовувала комплекс “Орешнік”, яким загарбники атакували Дніпро у листопаді 2024 року. Розповідаємо, що відомо про атаку.

Про влучання по Львову повідомив мер міста Андрій Садовий, додаткові подробиці стосовно швидкості руху ракети озвучили у повітряному командуванні “Захід”.

“Чи був це “Орешнік” — наразі не відомо. Інформацію нададуть військові. Є приліт по об’єкту критичної інфраструктури. На місці працюють усі відповідні служби, триває ліквідація пожежі. Інформації про постраждалих наразі немає. Цивільні об’єкти та житлові будинки міста не постраждали”, — йдеться у повідомленні мера Львова Садового, опублікованому вночі 9 січня.

Зранку він доповнив, що внаслідок ракетної атаки у селищі Рудно, яке належить до Львівської громади, спрацювала автоматична система безпеки газу через ударну хвилю. На час перевірки обладнання 376 абонентів залишилися без газопостачання.

У повітряному командуванні “Захід” ЗСУ зазначили, що ракета, якою били по Львову, рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину по балістичний траєкторії. Остаточні висновки стосовно типу цього озброєння військові можуть зробити тільки після аналізу уламків.

Міноборони Росії у своєму офіційному повідомленні у Telegram підтверджує, що вночі по Україні били, зокрема, комплексом “Орешнік”. Це робили нібито у відповідь на атаку по резиденції лідера країни-агресорки Володимира Путіна. Українська сторона неодноразово спростовувала, що атакувала цей об’єкт.

У мережі вже розповсюджується відео, на якому нібито зафіксований удар “Орешніком” по Львову в ніч на 9 січня. На кадрах, достовірність якого ще не підтверджена офіційними джерелами, видно серію ударів світловими стержнями по землі з неба. Удар “Орешніком” по Дніпру виглядав подібним чином.

