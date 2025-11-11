Підтримати
Росіяни на Покровському напрямку накопичують сили та проводять все більше штурмів, — 155 ОМБр

В'ячеслав Попович
На Покровському напрямку тривають міські бої, росіяни просуваються на північ та надалі заважають українській логістиці. Бійці 155-ї ОМБр імені Анни Київської фіксують збільшення кількості російських штурмів та вважають, що росіяни накопичують сили для подальших дій.

 

Про це в ефірі Армія TV розповів начальник відділення комунікації 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської Артем Прибильнов.

У підрозділі заявили, що інтенсивність  боїв на Покровському напрямку нині зростає щодня. Зокрема на минулому тижні (3-9 листопада) штурмів було на 20% більше, ніж за сім днів, які йому передували.

Під час боїв росіяни застосовують різноманітні безпілотні системи, зокрема важкі бомбери та наземні роботизовані комплекси. Операторам дронів 155-ї ОМБр, заявив начальник відділення комунікації бригади Артем Прибильнов, вже вдавалося знищувати російські НРК на Покровському напрямку.

“Ми знищуємо противника дуже вдало. У нешановних окупантів, в принципі, немає жодного шансу. Якщо вони попали вже в око оператора, то далі тільки “мати — сира земля”, — зазначив військовий.

Водночас російські військові намагаються використовувати погодні умови на Донеччині для своїх операцій. Зокрема у туманну погоду, яка заважає застосовувати дрони, загарбники можуть надсилати свіжі сили до охопленого боями Покровська.

Російські джерела публікують відео, на якому, як стверджують автори цих публікацій, зафіксований рух російської техніки й піхоти до Покровська автошляхом Е50 з боку Даченського та Зеленого. Втім, достовірність зображеного на цих кадрах вимагає подальшого підтвердження.

Російські джерела стверджують, що на цьому кадрі зображене перекидання додаткових військ до Покровська. Скриншот із відео, опублікованого російськими каналами

Нагадаємо, понад рік ЗСУ утримують оборону навколо Мирнограда. Однак нині додаткову загрозу для міста створює ситуація в сусідньому Покровську. Евакуювати цивільних немає можливості.

