Покровськ. Ілюстративне фото: Getty Images

На Покровському напрямку тривають міські бої, росіяни просуваються на північ та надалі заважають українській логістиці. Бійці 155-ї ОМБр імені Анни Київської фіксують збільшення кількості російських штурмів та вважають, що росіяни накопичують сили для подальших дій.

Про це в ефірі Армія TV розповів начальник відділення комунікації 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської Артем Прибильнов.

У підрозділі заявили, що інтенсивність боїв на Покровському напрямку нині зростає щодня. Зокрема на минулому тижні (3-9 листопада) штурмів було на 20% більше, ніж за сім днів, які йому передували.

Під час боїв росіяни застосовують різноманітні безпілотні системи, зокрема важкі бомбери та наземні роботизовані комплекси. Операторам дронів 155-ї ОМБр, заявив начальник відділення комунікації бригади Артем Прибильнов, вже вдавалося знищувати російські НРК на Покровському напрямку.

“Ми знищуємо противника дуже вдало. У нешановних окупантів, в принципі, немає жодного шансу. Якщо вони попали вже в око оператора, то далі тільки “мати — сира земля”, — зазначив військовий.

Водночас російські військові намагаються використовувати погодні умови на Донеччині для своїх операцій. Зокрема у туманну погоду, яка заважає застосовувати дрони, загарбники можуть надсилати свіжі сили до охопленого боями Покровська.

Російські джерела публікують відео, на якому, як стверджують автори цих публікацій, зафіксований рух російської техніки й піхоти до Покровська автошляхом Е50 з боку Даченського та Зеленого. Втім, достовірність зображеного на цих кадрах вимагає подальшого підтвердження.

Нагадаємо, понад рік ЗСУ утримують оборону навколо Мирнограда. Однак нині додаткову загрозу для міста створює ситуація в сусідньому Покровську. Евакуювати цивільних немає можливості.