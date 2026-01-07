Дронівка на мапі DeepState

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Від початку 2026 року російські загарбники накопичують піхоту та ресурси у районі Серебрянського лісу, аби захопити Дронівку та надалі розвинути наступ у напрямку Платонівки та Закітного. Українські сили намагаються перервати логістику країни-агресорки на цьому напрямку.

Про це повідомили у пресслужбі 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ.

За даними українських військових, росіяни планують забезпечити передові позиції ресурсами й особовим складом, намагаючись малими групами обійти Дронівку. Логістику російських військ у цьому районі намагаються перерізати бійці батальйону безпілотних систем “Апачі”, який перебуває у складі 81 бригади.

Там зазначають, що кінцевою метою загарбників є встановлення повного контролю над Дронівкою та подальше просування у бік Платонівки й Закітного. Якщо росіяни досягнуть своїх планів, це створить додаткові загрози для Лимана та Слов’янська.

“У разі окупації даних населених пунктів та з урахуванням складного рельєфу місцевості, ворог зможе безперешкодно налаштовувати логістичне забезпечення вздовж річки Сіверський Донець. Таким чином, це загрожує просуванню у бік Лиману та Слов’янська”, — повідомляють у 81 бригаді.

Її оператори дронів продовжують виявляти у Серебрянському лісі скупчення російської техніки та піхоти. Протягом минулої доби, за повідомленням бригади, українські військові знищили двох військових РФ, два багі, один квадроцикл, чотири мотоцикли та п’ять укриттів, у яких переховувалися окупанти.

DeepState маркує Дронівку як практично повністю окупований населений пункт. Аналітики вважають, що російські сили туди зайшли 18 грудня.

Нагадаємо, влада Лимана пропонує надати почесне найменування “Лиманська” 63 окремій механізованій бригаді ЗСУ. Підрозділ воює в районі міста із березня 2023-го. Пропозицію винесли на громадське обговорення.