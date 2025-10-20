Росіяни накопичують живу силу на Лиманському напрямку, техніку використовують приховано, — 60 ОМБр

Ситуація поблизу Лимана. Фото: DeepState

Російські війська пробують накопичити живу силу на Лиманському напрямку, аби продовжити наступ. На землі вони активно застосовують ДРГ, а у повітрі — розвідувальні та ударні безпілотники.

Про це розповів начальник відділення комунікацій 60 ОМБр Максим Білоусов в етері “Суспільне. Студія”.

За його словами, війська країни-агресорки продовжують накопичувати живу силу, однак техніку використовують приховано. Для атак на землі вони використовують тактику малих піхотних груп. Тим часом у небі постійно присутні розвідувальні та ударні безпілотники — “Куб”, “Ланцет” та “Молнія-2”.

“Техніку знаходимо в схованках час від часу, але не бачимо її активного використання саме на лінії бойового зіткнення. Тобто такої ситуації, як на Покровському напрямку, де техніка відкрито йде в бій, у нас немає. Росіяни дійсно накопичують величезну кількість сили напроти нас”, — каже Білоусов.

Він уточнив, що нині основне завдання української розвідки — пошук та знищення малих груп окупантів. Ті, кого поранили, подекуди намагаються накласти на себе руки, а не здатися в полон.

“У полонених, чи у якихось вже мертвих солдат, ми знаходимо папірці з вказівками, що потрібно кінчати життя самогубством. І ми бачимо такі випадки, що дійсно, після поранення, російські військові просто накладають на себе руки, а не намагаються здатися в полон, чи щось зробити. Пропаганда настільки добре пропрацьовує”, — сказав начальник відділення комунікацій 60 ОМБр.

Нагадаємо, росіяни зводять фортифікації та накопичують живу силу в районі Серебрянського лісу на межі Донеччини й Луганщини. За даними українських військових, окупанти готуються до нового штурму селища Ямпіль у Лиманській громаді.