Селище Ямпіль на Донеччині та орієнтовна лінія фронту поблизу. Фото: DeepStateMap

Росіяни зводять фортифікації та накопичують живу силу в районі Серебрянського лісу на межі Донеччини й Луганщини. За даними українських військових, окупанти готуються до нового штурму селища Ямпіль у Лиманській громаді.

Про це 19 жовтня в ефірі “Суспільне. Студія” повідомив речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець.

За словами речника, попередні “хвилеподібні” атаки малими групами по 2–3 людини не дали результату, тож РФ готує більш масові штурми. Техніку на цьому напрямку не використовують через водні перешкоди, які перебувають під контролем Сил оборони.

Запорожець додав, що іноді окупантам вдається прорватися, але закріпитися вони не можуть.

“Противник через кладки чи штучнозбудовані переправи перетягнув свої мотоцикли, “залетів” в Ямпіль, якусь частину населеного пункту подолав, але був знищений і не мав змоги закріпитися, бо на цьому напрямку в нас активно працюють оператори дронів”, — розповів речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець.

Раніше ми писали про спробу росіян пройти до Ямполя у цивільному одязі. Військові 11-го корпусу тоді зазначили, що загарбники намагалися проникнути до населеного пункту та вести диверсійну роботу проти Сил оборони України, маскуючись під цивільних жителів. Загарбників вдалося виявити, заблокувати та знешкодити.

Нагадаємо, упродовж минулої доби росіяни атакували житлові квартали підконтрольної частини Донеччини та лінію фронту понад 2,3 тисячі разів. Жертвами цих ударів стали не менш як 5 цивільних — двоє загинули, ще троє дістали поранень.