Де лінія фронту у Донецькій області на 19 жовтня: зведення ЗСУ, поліції та ОВА

Наслідки російських атак у Донецькій області за 18 жовтня 2025 року. Фото: ГУНП Донеччини

Упродовж минулої доби росіяни атакували житлові квартали підконтрольної частини Донеччини та лінію фронту понад 2,3 тисячі разів. Жертвами цих ударів стали не менш як 5 цивільних — двоє загинули, ще троє дістали поранень. Як минула доба 18 жовтня у регіоні — читайте далі.

Двоє загинули, троє поранені: доба 18 жовтня у Донецькій області

Минулої доби російські війська атакували загалом 8 населених пунктів підконтрольної частини регіону, пишуть у поліції. Так, окупанти били по Дружківці, Костянтинівці, Краматорську, Лиману, Красноторці, Раю-Олександрівці, Сергіївці та Старорайському.

Усього правоохоронці зафіксували 2 389 російських ударів по лінії фронту та житловому сектору. Руйнувань зазнали 18 цивільних об’єктів, з них 8 житлових будинків.

Зокрема, у Старорайському окупанти FPV–дроном атакував цивільне авто — загинула людина, ще двоє поранені. Загарбники пошкодили автівку.

По Костянтинівці росіяни били з артилерії — загинула людина, руйнувань зазнала приватна оселя. На Сергіївку Краматорського району окупанти спрямували БпЛА “Ланцет” – поранили людину.

Внаслідок удару трьома БпЛА “Герань‑2” та FPV‑дроном у Дружківці війська країни-агресорки пошкодили 5 приватних будинків, майстерню, лазню, автомийки та автомобіль.

Також п’ять авіабомб “КАБ-250” росіяни скинули на Рай-Олександрівку — руйнувань зазнали багатоповерхівка, заклад освіти, об’єкти інфраструктури. Під час обстрілів у Лимані руйнувань зазнав приватний будинок. У селищі Красноторка FPV-дрон пошкодив цивільне авто.

Як звітують в Донецькій ОВА, минулої доби з лінії фронту вдалося евакуювати ще 93 людини, серед них 26 дітей.

Крім того, сьогодні вночі Росія обстріляла Краматорськ, Лиман, Криниці. Окупанти зруйнували приватну оселю, інформації про постраждалих не було.

А у селі Ганнівка Покровського району рятувальники деблокували тіло жінки з-під завалів будинку. Загиблу вдалося дістати через три дні після обстрілу з боку російських військ.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку росіяни атакували чотири рази, пишуть у Генштабі ЗСУ. Зокрема, намагалися просунутися поблизу Нового Миру, Середнього та Зарічного.

На Слов’янському напрямку — у районах Ямполя, Дронівки та Виїмки — окупанти вісім разів атакували позиції українських військ. На Краматорському напрямку фіксували два боєзіткнення у районі Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку росіяни здійснили 13 атак у районах Щербинівки, Плещіївки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора у районах Володимирівки, Родинського, Миролюбівки, Новоекономічного, Красного Лимана, Лисівки, Покровська, Звірового, Котлинного, Удачного, Молодецького та Котлярівки.

На Олександрівському напрямку загарбники 16 разів атакували позиції Сил оборони у районах Соснівки, Вороного, Новомиколаївки, Новогригорівки та Малинівки.

Нагадаємо, українські військові продовжують утримувати позиції у Часовому Яру, попри заяви окупантів про “захоплення” міста. За останній тиждень на цьому відтинку ліквідували понад 160 загарбників — як вбити, так і пораненими.