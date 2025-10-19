Наслідки російських атак у Донецькій області 15 жовтня 2025 року. Ілюстративне фото: поліція Донеччини

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У селі Ганнівка Покровського району рятувальники деблокували тіло жінки з-під завалів будинку. Загиблу вдалося дістати через три дні після обстрілу з боку російських військ.

Про це повідомили в ДСНС Донеччини.

Обстріл стався ще 15 жовтня — внаслідок удару снаряд повністю зруйнував приватний житловий будинок, під уламками якого опинилася його господарка.

Через активність російських дронів та ризик повторних атак рятувальникам доводилося кілька разів переривати роботи.

Попри це, 18 жовтня тіло загиблої вдалося дістати з-під завалів, розповіла “Суспільному” речниця ГУ ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал.

Нагадаємо, що 15 жовтня росіяни завдали по Донецькій області понад 2 тисячі ударів за добу. Під вогнем знову була не лише лінія фронту, а й житлові квартали регіону.

Додамо, що окупаційна армія за половину жовтня вдарила по Покровській агломерації майже пів сотнею КАБів. Військові кажуть, що це суттєве збільшення кількості авіаударів порівняно з попереднім періодом.