Наслідки російських атак у Донецькій області 15 жовтня 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Росіяни завдали по Донецькій області не менше 2109 ударів за добу 15 жовтня, саме про таку кількість атак повідомляє поліція. Під вогнем знову була не лише лінія фронту, а й житлові квартали регіону. У Добропіллі через обстріли загинула людина, а загалом у регіоні поранені ще шестеро мирних мешканців.

По Донеччині били авіабомбами, дронами й артилерією

Під вогнем, йдеться у зведенні від поліції, перебували сім населених пунктів області. Йдеться про міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ та Лиман, а також села Ганнівка та Очеретине.

На Добропілля російські війська скинули чотири 250-кілограмові авіабомби. Через цю атаку загинула людина, ще двоє зазнали поранень. Руйнувань зазнали дві адмінбудівлі. У Костянтинівці поранені ще двоє, по місту росіяни вдарили авіабомбою, ствольною артилерією та FPV-дронами. Пошкоджені п’ять багатоквартирних будинків і приватна оселя.

Наслідки обстрілів фіксували також у Лимані, там поранені двоє людей, пошкоджені багатоквартирний та чотири приватні будинки.

У ще трьох населених пунктах фіксують руйнування через російські обстріли, але серед цивільних мешканців, попередньо, загиблих чи поранених немає:

у Краматорську три дрони влучили у житлові райони — пошкоджені багатоквартирний та два приватні будинки;

Дружківку росіяни 15 жовтня атакували трьома дронами “Герань-2” (“Шахед”). Постраждали чотири багатоквартирні й десять приватних будинків, а також заклад освіти;

на Очеретине (Олександрівська громада) росіяни запустили ще сім “Гераней-2” — руйнувань зазнали багатоквартирний будинок, корівник, керамічний цех, ветеринарний санпропускник і автомобільна вагова.

Загалом за добу постраждали 38 цивільних об’єктів, уточнюють правоохоронці. Серед цих об’єктів є вісім житлових будинків.

Начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін зазначив, що від ранку 15 жовтня по ранок 16 жовтня росіяни також обстрілювали Миколаївку, Сіверськ, Дронівку та Різниківку.

Найбільше атак було на Покровському, Олександрівському та Костянтинівському напрямках

як йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку українські військовослужбовці фіксували сім атак російських сил. Окупанти намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Колодязі, Новоселівка та Дерилове;

українські військовослужбовці фіксували сім атак російських сил. Окупанти намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Колодязі, Новоселівка та Дерилове; на Слов’янському напрямку Сили оборони відбили десять атак армійців країни-агресорки, які намагалися прорвати оборону ЗСУ поблизу населених пунктів Серебрянка, Ямпіль, Дронівка, Виїмка та Федорівка;

Сили оборони відбили десять атак армійців країни-агресорки, які намагалися прорвати оборону ЗСУ поблизу населених пунктів Серебрянка, Ямпіль, Дронівка, Виїмка та Федорівка; у Краматорському напрямку відзначали одне бойове зіткнення — російські військові намагалися наступати в напрямку Предтечиного;

відзначали одне бойове зіткнення — російські військові намагалися наступати в напрямку Предтечиного; на Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 25 атак, намагаючись просунутися в районах Білої Гори, Плещіївки, Щербинівки, Клебан-Бика, Олександро-Калинового та Русин-Яру;

загарбники здійснили 25 атак, намагаючись просунутися в районах Білої Гори, Плещіївки, Щербинівки, Клебан-Бика, Олександро-Калинового та Русин-Яру; у Покровському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили 56 штурмових і наступальних дій російських сил поблизу населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Миролюбівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Чунишине, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Філія;

військовослужбовці ЗСУ зупинили 56 штурмових і наступальних дій російських сил поблизу населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Миролюбівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Чунишине, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Філія; на Олександрівському напрямку українські військові відбили 30 атак окупантів у районах Зеленого Гаю, Іванівки, Олександрограда, Січневого, Соснівки, Олексіївки, Новомиколаївки, Новогригорівки, Малинівки та Полтавки.

Нагадаємо, російські військові продовжують накопичувати живу силу навпроти позицій 60-ї окремої механізованої бригади ЗСУ і постійно проводить штурмові дії та спроби просування, що ускладнює оборонну роботу бригади. Українські оборонці застосовують різні методи оборони й намагаються відкривати вогонь по загарбниках, як тільки помічають ознаки початку штурму. Втім, робити це Силам оборони не просто, адже доводиться слідкувати за цілою низкою підходів до українських позицій.