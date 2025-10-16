Часів Яр на мапі. Фото: DeepState

Українські військові продовжують утримувати позиції у Часовому Яру, попри заяви окупантів про “захоплення” міста. За останній тиждень на цьому відтинку ліквідували понад 160 загарбників — як вбити, так і пораненими.

Про це повідомив пресофіцер 24 ОМБр ім. короля Данила Олег Петрасюк в етері “Суспільне. Студія”.

За його даними, 98 повітряно-десантну дивізію, яка тривалий час вела бої проти українських військових у Часовому Яру, все ж відправили на ротацію. Про ймовірний вивід їхніх підрозділів Вільному Радіо раніше вже розповідали у бригаді.

Нині захисники воюють проти 72-ї мотострілецької дивізії.

“І вони також залежно від обставин намагаються наступати. Треба розуміти, що сучасна війна на певні дні не використовує погану погоду для наступу, не використовує погану погоду для забезпечення логістики.

Тобто зараз війна під впливом дронів, вона дуже така специфічна і настільки не схожа на ту, яка була ще у 2024-му, що це зовсім якась інша історія”, — сказав Петрасюк.

Він уточнив, що за останній тиждень Сили оборони ліквідували на відтинку 113 окупантів, ще 50 — поранені. Також захисники знищили:

дві артилерійські системи;

понад 300 БпЛА різних типів;

система РЕБ та антени звʼязку.

Нагадаємо, МіГ-29 ЗСУ знищив командний пункт російських десантників у Часовому Яру