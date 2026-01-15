Дронівка на мапі DeepState

Українські військові продовжують тримати оборону в районі села Дронівка Сіверської громади, яке намагаються захопити російські підрозділи. Останні застосовують тактику малих піхотних груп, а також намагаються форсувати Сіверський Донець на човнах. Попри низьку погоду, річка не замерзла.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” 15 січня розповів командир взводу ударних БпАК 90 батальйону 81 бригади Роман Гриценюк.

Загарбники й надалі намагаються проникнути у міжпозиційний простір навколо Дронівки одразу з кількох напрямків. Атаки, зокрема, фіксують з боку Діброви та Ямполя. Також росіяни намагаються переправлятися через Сіверський Донець на човнах і закріплюватися на узбережжі поблизу Платонівки. Українські сили у відповідь атакують російських військових безпілотниками та ведуть постійну розвідку.

“У нас морози несильні, до 10 градусів. Сьогодні іде невеличкий сніг, тому якихось заметів, як на західній Україні, немає. Якщо сильний дощ або сильний вітер, тоді є певні складнощі, дрони не можуть літати повноцінно. А так — проводимо розвідку цілодобово”, — каже командир взводу ударних БпАК 90 батальйону 81 бригади Роман Гриценюк.

Він зазначив, що також українські військові контролюють дороги навколо Дронівки, що унеможливлює використання російською армією важкої техніки. За словами Гриценюка, через контроль шляхів окупанти не здійснюють механізованих штурмів бронегрупами.

Аналітики DeepState вважають, що село Дронівка вже практично повністю окуповане. Такий статус на мапі від проєкту воно має від 25 грудня.

Нагадаємо, влада Донецької області спрямувала ще 24 мільйони гривень на підтримку ЗСУ. Ці кошти мають піти на закупівлю необхідного для війська обладнання.