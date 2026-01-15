Влада Донеччини спрямувала ще 24 млн грн на підтримку українських військових: як витрачатимуть

Українські військові. Ілюстративне фото: Associated Press

Влада Донецької області спрямувала ще 24 мільйони гривень на підтримку ЗСУ. Ці кошти мають піти на закупівлю необхідного для війська обладнання.

Про це відзвітував голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Рішення про чергову підтримку оборонців регіону ухвалили на засіданні Ради оборони області, а відомо стало про це у четвер, 15 січня.

Зокрема, українські військові отримають ще 24 мільйони гривень — кошти для військових на фронті, розповів посадовець. Їх мають спрямувати на закупівлю БпЛА, дронів та засобів РЕБ.

Раніше Філашкін зазначав, що від початку 2026-го на підтримку Сил оборони вже спрямували майже 118 мільйонів гривень.

“Наголосив, що підтримка військових сьогодні основний напрямок роботи. Також звернув увагу на безпеку на дорогах. У регіоні спостерігається ускладнення погодних умов — снігопади та ожеледиця”, — розповів очільник ОВА.

Нагадаємо, українські військові кажуть, що окупанти прагнуть захопити Лиман, аби створити плацдарм для просування на Слов’янськ. Також вони можуть використовувати залізничну інфраструктуру міста.