Росіяни намагаються пробити українську оборону поблизу Покровська та зайти в Гришине, — бригада “Рубіж”

Гришине і Покровськ на мапі. Фото: DeepState

Російські війська пробують пробити оборону ЗСУ та зайти в Гришине, а ще захопити північну частину Покровська. Нині на цьому відтинку окупанти активно почали застосовувати БпЛА “Молнія”.

Про це розповів начальник розвідки зенітного дивізіону бригади “Рубіж” Данило Борисенко в етері “Єдині новини”.

Він розповів, що війська країни-агресорки на Покровському напрямку почали активно застосовувати безпілотні комплекси “Молнія”. Основа робота зі знищення окупантів нині на українській аеророзвідці, артилерії та операторах дронів.

“Покровський напрямок — це найскладніший напрямок на фронті вже дуже-дуже багато часу, багато місяців. Росіяни активно застосовують тут бронетехніку, автомобілі, квадроцикли, мотоцикли — все, чим можна швидше дістатися до лінії бойового зіткнення, прорватися крізь наші бойові порядки”, — каже Борисенко.

Він уточнив, що росіяни не відмовилися від планів просунутися в північну частину Покровська. Вони також намагаються прорватися до Гришиного — пробити українську оборону.

Серед іншого, окупанти почали застосовувати “дуже активно” артвогонь, ударні БпЛА “Молнія” та баражуючі боєприпаси типу “Ланцет”, каже військовий.

“Зараз багато, дуже виросла кількість їх застосування, вони тут літають просто як мухи влітку. І дуже багато роботи відповідно у зенітників, які ці “Молнії” збивають”, — розповів Борисенко.

Нагадаємо, у північній частині Покровська українські військові зупинили спробу штурму з боку армії РФ. Понад 20 російських піхотинців намагалися приховано просунутися до позицій Сил оборони, однак атаку вдалося відбити ще на підступах.