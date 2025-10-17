Бійці Сил оборони України. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

На Слов’янському напрямку фронту (раніше його називали Сіверським) російські військові активізували спроби просування вперед. Близько 80% штурмів там проводять малі піхотні групи, які намагаються застати українські сили зненацька. Окрім цього, на напрямку фіксують масові атаки за допомогою дронів.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” 17 жовтня розповів начальник відділення комунікації 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади Володимир Голягін.

Погодні умови на Слов’янському напрямку поки не змінили характеру дій російських підрозділів, адже на деревах досі залишається листя, яке дозволяє російській піхоті маскуватися у спробах уникнути ураження з дронів. Втім, начальник відділення комунікації 81-ї ОАеМБр Володимир Голягін стверджує, що українські військові мають технічні засоби, які дозволяють виявляти та знищувати загарбників ще на підходах до позицій.

Українські військові фіксують перевагу росіян у кількості дронів, однак не в їхній якості, каже військовій. На Слов’янському напрямку фіксують масоване застосування FPV, бомберів та ударних БпЛА типу “Крило”, “Молнія”, “Ланцет”. Всі вони створюють загрози для українських сил.

Попри ці обставини, українські військові вдаються до локальних контратак на півночі Донеччини: Володимир Голягін зазначив, що на напрямку Серебрянки у результаті цих дій збільшилася сіра зона.

“Ми знаємо, що сіра зона якоюсь мірою є кілзона. Але враховуючи всю складність ситуації не саме на нашому напрямку, то вона розширилася через те, що проводяться якісь контрнаступальні дії. Можливо, в контрнаступальних умовах відділень, не бригад, не цілих армійських формувань, а саме відділень маленьких, відповідно, знищується, проти них зачищається в районі Серебрянки. А сіра зона — це кілзона, в яку залітають FPV-дрони. І це трішки важко вже утримувати позицію”, — зазначив військовий.

Нагадаємо, українські захисники звільнили 182,8 кв км території Покровського району від 21 серпня 2025-го. Сили оборони продовжують стабілізаційні та контрдиверсійні заходи, зокрема на території міста Покровськ та в його околицях.