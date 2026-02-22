Закітне на мапі. Фото: DeepState

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Російські війська намагаються відправити більше груп до Закітного на Слов’янському напрямку. Якщо окупантам вдастяться захопили селище, вони зможуть заблокувати українську логістику до більш дальніх населених пунктів відтинку.

Про це розповів начальник відділення комунікацій 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади Володимир Голягін в етері “Єдині новини”.

За його словами, останнім дням окупанти накопичують більше ресурсів та намагаються відправити більшу кількість військових саме до Закітного на Словʼянському відтинку. Нині це одна з “тилових” точок української оборони.

У разі захоплення Закітного та встановлення контролю над усіма дорогами, що ведуть із нього, росіяни повністю або частково зможуть перекрити українську логістику для підрозділів, які утримують позиції у віддалених населених пунктах. Такими можуть бути, зокрема в Платонівці та Дронівці, пояснив Голягін.

“Здебільшого по всіх ділянках окупанти використовують одну і ту ж саму тактику. Вони намагаються маленькими групами інфільтруватися між позиційний простір. Для того, щоб в майбутньому накопичувати там людський ресурс і задавати удару з неочікуваних місць”, — сказав військовий.

Він запевнив, що війська країни-агресорки не мали успіху в Платонівці. Окупанти спробували туди пройти, однак у населеному пункті вибудована щільна обороно, тож вдається відбивати всі “накати”.

Нагадаємо, російські війська продовжують свої атаки на Лиманському напрямку, зокрема прорвати оборону в селищі Дробишеве. Основною метою окупантів залишається захоплення Лимана, що відкриє їм шлях для подальшого просування у бік Словʼянська та Краматорська.