Росіяни намагалися атакувати дроном знімальну групу нідерландського видання у Костянтинівці: їх врятував пресофіцер 24 ОМБр

Момент збиття російського дрона пресофіцером 24 ОМБр Олегом Петрасюком. Фото: з відео бригади

Офіцер відділення комунікації 24 окремої механізованої бригади Олег Петрасюк збив російський FPV-дрон, який збирався атакувати знімальну групу з нідерландською журналісткою Дафною Весдорп у Костянтинівці.

Про це повідомили на сторінці бригади.

Там розповіли, що репортерка нідерландського видання Het Nederlands Dagblad знімала руйнування Свято-Успенського храму внаслідок російського обстрілу. У цей час FPV-дрон окупантів намагався атакувати знімальну групу.

Пресофіцер Петрасюк помітив дрон та збив його з автомата. Зі слів військових 24 бригади, у такий спосіб він врятував життя своїх побратимів та журналістки.

Згодом військовий пояснив журналістці, що це був дрон на оптоволокні. Петарсюк порадив Дафні не затримуватися біля храму, адже “вони повернуться, тож треба десь сховатися”.

