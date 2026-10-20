Росіяни намагалися встановити прапор у Сергіївці на Покровському напрямку, але їх знищили

Сергіївка на мапі. Фото: DeepState

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Російські війська на Покровському напрямку посилили штурми Сергіївки, аби прорватися туди та закріпитися. Нещодавно окупанти намагалися повістили свій триколор у селі, однак українські бійці знищили їх. Населений пункт залишається під контролем ЗСУ.

Про це повідомила начальниця відділення комунікації 152 окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри Катерина Мирончук.

За її словами, війська країни-агресорки посилили угруповання на Покровському напрямку додатковими резервами — технікою та особовим складом. Вони щодня штурмують Сергіївку, аби проникнути до населеного пункту. Декілька днів тому двоє російських військових змогли просочитися до центральної частини та спробували встановити російський прапор, щоб створити “враження захоплення” цього села.

“У них було основне завдання розгорнути прапор і вказати про те, що село захоплено. Окупант, якщо не може просто фізично захопити, він починає вигадувати свої якісь ІПСО-шні штучки. Бійці, які проникли, були знищені, причому в стрілецьких боях”, — каже Мирончук.

Вона додала, що росіяни активно використовують погодні умови — туман і дощ — для прихованого перекидання підкріплень та просування малими групами по двоє-троє армійців. Однак це допомагає й українським підрозділам, які можуть безпечно доставляти боєприпаси, провізію та необхідне забезпечення для позицій.

Окрім штурмових дій, загарбники також регулярно застосовують на відтинку артилерію, реактивні системи залпового вогню та керовані авіабомби. Окупанти щоденно завдають ударів ФАБами в районі Сергіївки та прилеглих територіях, аби зруйнувати інфраструктуру, залякати цивільне населення та створити “атмосферу хаосу”.

Нагадаємо, на Покровському напрямку російські війська дедалі частіше намагаються обходити позиції ЗСУ — просочують між ними малими групами, аби уникнути прямих боїв. Задля протидії такій тактиці українським бійцям потрібне посилення мінування, зокрема за допомогою наземних роботизованих комплексів.