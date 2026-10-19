“Зараз вкрай необхідно мінувати ці ділянки фронту”, — бригада “Рубіж” про ситуацію на Покровському напрямку

Український військовий. Ілюстративне фото: бригада "Рубіж"

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На Покровському напрямку російські війська дедалі частіше намагаються обходити позиції ЗСУ — просочують між ними малими групами, аби уникнути прямих боїв. Задля протидії такій тактиці українським бійцям потрібне посилення мінування, зокрема за допомогою наземних роботизованих комплексів.

Про це розповів пресофіцер бригади “Рубіж” Національної гвардії України Максим Таран в етері “Єдині новини”.

За його словами, війська країни-агресорки щодня використовують на Покровському напрямку весь наявний спектр озброєння: артилерію, авіацію, ударні дрони та постійно штурмують українські позиції. Однак окупанти дедалі частіше уникають відкритого бою, а намагаються просочуватися між опорними пунктами Сил оборони — їм необхідно мінувати такі ділянки фронту.

Разом із тим складні погодні умови — дощі, густі тумани вранці та ввечері — ускладнюють роботу як загарбникам, так і українським бійцям. Попри це російські армійці часто “губляться” на місцевості, оскільки мають слабку координацію та проблеми зі звʼязком між підрозділами й командуванням, зауважив Таран.

Пресофіцер також прокоментував заяви Генштабу РФ щодо окупації Добропілля, яке належить до Покровського відтинку: місто перебуває під контролем Збройних сил України. Водночас армійці країни-агресорки, прагнучи продемонструвати будь-які успіхи, вдаються до тактики невеликих груп, які намагаються встановлювати російські прапори поблизу населених пунктів та фіксувати це на відео для пропагандистських цілей.

“До кінця року вище військово-політичне керівництво Росії поставило завдання окупувати Донецьку та Луганську області. І тому противник робить все, щоб якось показувати хоч якісь результати. Ми бачимо такі підрозділи, як “флаговтики”. Хто це такі? Це підрозділи із групи противника дві-три людини, в яких є задача взяти свій триколор і добігти до якогось населеного пункту та просто вставити в землю цей прапор і зняти відео, навіть якщо це місцевість, підконтрольна Силам оборони України”, — каже Максим Таран.

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Окрім цього, росіяни значно посилили використання безпілотників та змістили акцент ударів на українську логістику. Вони намагаються уражати маршрути постачання, аби створити додаткові труднощі для Сил оборони.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запевнив, що українські військові контролюють Костянтинівку, Олексієво-Дружківку та Добропілля. В останньому фіксують спроби окупантів просочитися до міста, але їх вдається знищити.