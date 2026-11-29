Лиманський відтинок на мапі. Фото: DeepState

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Російські війська активізували рух на Лиманського напрямку після кількох тижнів дощів — ґрунт почав замерзати. Однак, попри спроби проникнути та тиск, окупанти не мають успіхів на відтинку: лінія фронту залишається стабільною.

Про це розповів прессержант 1 штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади на позивний “Ватра” в етері “Єдині новини”.

За його словами, російські війська продовжують намагатися просочитися та проводити ротації, пересуваючись невеликими групами по двоє-четверо бійців у напрямку переднього краю. Після покращення погоди вдалося активізувати повітряне спостереження, тож українські бійці можуть фіксувати масові переміщення загарбників.

Водночас окупанти почали активніше застосовувати ударні та розвідувальні безпілотники літакового типу, що створює додаткові загрози для логістики. Однак успіхів у смузі Третього армійського корпусу наразі росіяни не мають.

Як вказує “Ватра”, якість підготовки російської піхоти продовжує знижуватися: серед штурмовиків дедалі частіше зустрічаються фізично недостатньо підготовлені бійці, а також іноземні найманці з країн Африки та Південної Америки. Такі підрозділи часто мають труднощі з орієнтуванням на місцевості та виконанням завдань без постійного супроводу.

За словами військового, цьогорічна зима відрізнятиметься від попередньої ширшим використанням наземних роботизованих комплексів та важких безпілотників для забезпечення підрозділів. Такі технології дедалі активніше застосовують обидві сторони — це поступово змінює характер бойових дій та логістичного забезпечення на фронті.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо спілкувалося з командиром роти 60 окремої механізованої бригади про наступальну операцію “Вівальді”. В інтерв’ю військовий розповів про бої за Колодязі на Лиманському напрямку та зміни в українському війську.