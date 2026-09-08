Росіяни нарощують штурмові групи в районі Святогірська: що відомо

Відстань Святогірська від лінії фронту станом на 31 серпня 2026 року згідно з даними DeepState

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Російські війська намагаються прорватися до річки Сіверський Донець у районі Святогірська та поступово посилюють кількість штурмових дій на цьому відтинку фронту. Українські підрозділи водночас виявляють місця зосередження росіян на дальніх підступах та завдають по них ударів, аби не допустити накопичення сил.

Про це в ефірі “Армія TV” заявив речник 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк.

Загалом, за даними речника, ситуація навколо Святогірська відповідає ситуації на всьому Лиманському напрямку. Російське командування прагне показати результати, яких насправді немає, і ставить своїм військовим завдання вийти до річок Сіверський Донець та Оскіл. Заради цього російські сили стягують резерви та збільшують інтенсивність штурмів.

“Ми не дозволяємо проводити його бажане накопичення, виявляємо місця цього накопичення і знищуємо більшість груп росіян, які намагаються накопичуватися ще далеко на підступах”, — зазначив Василь Денисюк.

Він зазначив, що нині середня дистанція, на якій вдається уражати російські сили, перевищує п’ять кілометрів від лінії зіткнення. Це стосується насамперед піхоти, яка намагається наблизитись до українських позицій.

На зазначеній ділянці фронту українцям вже вдалося знищити низку російських гармат, зокрема Д-30, тому загарбникам стає важче підтягувати ствольну артилерію на дистанцію ефективного вогню. Через це у районі Святогірська стали активніше застосовувати РСЗВ, розміщуючи їх далі від лінії фронту. Також втрати в артилерії компенсують збільшеним застосуванням дронів: FPV, “ждунів”, безпілотників та оптоволокні та “Молніями”.

Нагадаємо, напередодні Третій армійський корпус опублікував звернення свого командувача Андрія Білецького, у якому той заперечив окупацію Святогірська. Разом з іншими бійцями він пройшов деякими вулицями міста. За словами військових, нині населений пункт є тиловою зоною корпусу.