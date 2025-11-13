Покровськ. Ілюстративне фото: Getty Images

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після поїздки на Покровський напрямок спростував російські заяви про оточення українських сил та контроль росіян над містом. Військовий зазначив, що на території Покровська та на його околицях триває постійна боротьба як з російськими малими штурмовими групами, так і з легкою технікою.

Про це Олександр Сирський написав на своєму офіційному каналі в Telegram.

Покровський напрямок фронту залишається головним у контексті наступу російських військ, повторив головнокомандувач. Саме там фіксують найбільшу кількість щоденних штурмових дій, а також “значну” частину російського угрупування в Україні.

Під час своїх атак росіяни намагаються застосовувати погодні умови. Водночас для українських сил пріоритетними завданнями залишаються поступове взяття під контроль визначених районів, утримання та захист логістичних шляхів, а також організація додаткових маршрутів для забезпечення підрозділів і безперебійної евакуації поранених, зазначив Олександр Сирський.

Наразі українські військові роблять “усе можливе”, аби ускладнити росіянам пересування та закріплення на Покровському напрямку, пише офіцер. Він додав, що Сили оборони проводять пошуково-ударні дії і на Очеретинському напрямку. За останній тиждень їм вдалося зачистити від російських диверсійних груп 7,4 кв. км території Покровського району.

Нагадаємо, росіяни поширюють відео, на якому нібито поранені українські захисники виходять з Покровська. Інший ролик окупантів — про “здачу” в полон військових 38 бригади морської піхоти. Ці відео у Генштабі називають фейковими.