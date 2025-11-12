У Генштабі спростували відео про вихід ЗСУ з Покровська та “здачу” в полон військових у Мирнограді: кажуть, що це ШІ

Фейкові відео про відхід ЗСУ з Покровська та здачу в полон у Мирнограді. Фото: ЦПД

Росіяни поширюють відео, на якому нібито поранені українські захисники виходять з Покровська. Інший ролик окупантів — про “здачу” в полон військових 38 бригади морської піхоти. Ці відео у Генштабі називають фейковими.

Про це йдеться у заяві відомства.

За їхніми словами, пропагандисти поширюють фейкове відео, де нібито поранені українські військові виходять з Покровська. Фахівці Центру протидії дезінформації верифікували ролик — він створений за допомогою штучного інтелекту.

“На це вказує неприродна вимова, ноші, які “пливуть” у повітрі, “зайві” ноги військових та візок, що рухається сам”, — кажуть у Генштабі.

Також вони спростовують “здачу” в полон загарбникам 25 військових 38 бригади морської піхоти у Мирнограді. На відео, які публікують телеграм-канали, начебто українські захисники розповідають, чому “здалися в полон”.

“Насправді ця інформація не відповідає дійсності. Згадані в матеріалах прізвища та особи не належать до складу бригади та ніколи не належали. Жодного підтвердженого випадку добровільної здачі в полон військовослужбовців 38-ї ОБрМП у зазначеному районі немає”, — пояснили у відомстві.

Нагадаємо, нині на Покровському напрямку тривають міські бої, росіяни просуваються на північ та надалі заважають українській логістиці. Бійці 155-ї ОМБр імені Анни Київської фіксують збільшення кількості російських штурмів та вважають, що росіяни накопичують сили для подальших дій.

Також понад рік ЗСУ утримують оборону навколо Мирнограда. Однак нині додаткову загрозу для міста створює ситуація в сусідньому Покровську. Евакуювати цивільних немає можливості.