Добропілля на мапі. Фото: DeepState

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Російські війська не полишають спроб обійти Добропілля та взяти під контроль транспортні комунікації. Задля цього вони продовжують штурмувати відтинок бронетехнікою та мотоциклами — нещодавно один з таких вдалося відбити українським захисникам. Окупантам не вдається розвинути наступ на відтинку.

Про це повідомили у бригаді “Рубіж”.

Там розповіли, що в смузі їхньої відповідальності на Покровському напрямку російські війська здійснили чергові спроби штурму із використанням бронетехніки та мотоциклів. Однак атаку вдалося відбити: піч руху БМП окупантів підірвалася, а спроби просування на мототехніці завершилися її втратою та ліквідацією особового складу, запевнили оборонці.

Нині основною метою військ країни-агресорки залишається обхід Добропілля та спроба встановити контроль над транспортними комунікаціями. Однак втілити наступальний задум загарбникам не вдається.

Разом із тим окупанти продовжують використовувати несприятливі погодні умови для активізації штурмів. Зокрема, росіяни використовують тумани, аби приховано пересуватися та рухатися малими групами, кажуть в “Рубежі”. Там запевнили, що продовжують утримувати оборону, знищувати піхоту та техніку загарбників, зриваючи їхні спроби розвинути наступ.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони Росії заявило про нібито захоплення села Шилівка поблизу Добропілля. Згодом російські медіа почали поширювати сюжети про “звільнення” населеного пункту, показуючи кадри з прапором РФ. Однак українські військові продовжують утримувати Шилівку, а повідомлень про втрату позицій там не було.