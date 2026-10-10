Росіяни вербують мешканців Донеччини через чатботи, обіцяючи житло в Донецьку

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Російські ресурси пропонують мешканцям Краматорська, Слов’янська, Добропілля та Дружківки переїхати до окупованого Донецька й обіцяють їм житло. Для цього людей закликають реєструватися у спеціальних чатботах, але це може мати небезпечні наслідки.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

“Це чергова ворожа пастка! За допомогою таких ботів окупанти збирають персональні дані громадян і намагаються залучити людей до співпраці для підготовки диверсій проти України”, — попереджають у Центрі протидії дезінформації.

У Центрі закликають мешканців Донеччини дбати про інформаційну безпеку, не взаємодіяти з російськими ресурсами та користуватися лише офіційними каналами евакуації, організованими українською владою.

Раніше ми розповідали про те, як Росія намагається вербувати українських дітей через соцмережі, месенджери та онлайн-ігри. Спочатку їм можуть пропонувати гроші, подарунки або прості завдання, а згодом — схиляти до небезпечних чи протиправних дій.