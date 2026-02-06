Росіяни обстріляли Добропілля та Оріхуватку на Донеччині: є загиблий й поранений

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 5 лютого 2026 року. Фото: поліція Донецької області

6 лютого російські війська обстріляли місто Добропілля та село Оріхуватка у Донецькій області. Атакували їх за допомогою FPV-дронів. Внаслідок обстрілів загинув чоловік та ще один — поранений.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речницю Донецької обласної прокуратури Анастасію Мєдвєдєву.

Вона розповіла, що росіяни атакували дронами село Оріхуватка Миколаївської громади та Добропілля.

“Зранку 6 лютого російська армія завдала удару по Добропіллю, внаслідок чого загинув 70-річний пенсіонер. Вже о 12:00 російські війська атакували село Оріхуватка Миколаївської МВА. Осколкових поранень та контузію зазнав 66-річний чоловік. Його доставили до лікарні у важкому стані”, — уточнила Анастасія Мєдвєдєва.

Нагадаємо, 5 лютого на Донеччині вперше за місяць пройшла доба без жертв серед цивільних.