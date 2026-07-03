Росіяни обстріляли Краматорськ 3 липня: загибла цивільна та влучання в авто аварійної бригади

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3 липня окупанти обстріляли Краматорську громаду. Поліцили по комунальників у Краматорську. А також вбили та поранили цивільних у Семенівці.
Про обстріли повідомили у Краматорській міськраді.
3 липня росіяни поцілили по автомобілю аварійної бригади ТОВ “Управляюча компанія “ЛАДІС” у Краматорську.
“Ворожий безпілотник атакував службовий автомобіль комунальників. На щастя, працівники аварійної бригади встигли залишити транспортний засіб, завдяки чому вдалося уникнути жертв”, — зазначили у Краматорській міськраді.
Крім того, близько 8:00 у селищі Семенівка російський FPV-дрон влучив на територію приватного домоволодіння. Внаслідок атаки загинула жінка 1946 року народження.
Ще один удар стався близько 11:00. Безпілотний літальний апарат “Герань-2” впав на територію приватного домогосподарства, поранено чоловіка 1971 року народження.
Нагадаємо, зранку 3 липня російські війська атакували дроном авто із цивільними, які намагались евакуюватися із Дружківки.