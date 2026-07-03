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Росіяни обстріляли Краматорськ 3 липня: загибла цивільна та влучання в авто аварійної бригади

Ганна Назарова
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3 липня окупанти обстріляли Краматорську громаду. Поліцили по комунальників у Краматорську. А також вбили та поранили цивільних у Семенівці.

 

Про обстріли повідомили у Краматорській міськраді.

3 липня росіяни поцілили по автомобілю аварійної бригади ТОВ “Управляюча компанія “ЛАДІС” у Краматорську. 

“Ворожий безпілотник атакував службовий автомобіль комунальників. На щастя, працівники аварійної бригади встигли залишити транспортний засіб, завдяки чому вдалося уникнути жертв”,зазначили у Краматорській міськраді.

Крім того, близько 8:00 у селищі Семенівка російський FPV-дрон влучив на територію приватного домоволодіння. Внаслідок атаки загинула жінка 1946 року народження.

 

Наслідки обстрілів Краматорської громади 3 липня, фото: Краматорська міськрада

Ще один удар стався близько 11:00. Безпілотний літальний апарат “Герань-2” впав на територію приватного домогосподарства, поранено чоловіка 1971 року народження.

Нагадаємо, зранку 3 липня російські війська атакували дроном авто із цивільними, які намагались евакуюватися із Дружківки.

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